Politiker ser möjligheter att påverka och styra innehållet i Public service

– Hur styr man då en sån här utveckling där Public service blir bättre? Ja, det som är väldigt fint med ett skattefinansierat system, det är att man styr genom anslagen. Man belönar ett bra beteende och man straffar ett dåligt, säger Jonas Åkerlund, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Frågan är om det nya föreslagna finansieringssystemet för Public Servicebolagen verkligen kan ge en ökad politisk styrning av det journalistiska innehållet.

En av de viktigaste invändningarna mot en skatt är just att politikerna ska kunna påverka innehållet till exempel genom att dra ner anslagen för innehåll som uppfattas som kritiskt.

Moderaten Olof Lavesson är ordförande i kulturutskottet och sitter i Public service-kommittén. Han försäkrar att politikerna inte kommer att försöka styra över innehållet under pågående avtalsperiod.

Inriktning och styrning av målen ska precis som tidigare göras av politikerna inför en ny avtalsperiod, men genom att avtalsperioden blir längre åtta istället för sex år blir självständigheten större för SVT och Sveriges Radio säger Olof Lavesson:

– Det som händer nu är att det fortsatt kommer att ligga utanför statsbudgeten, det kommer att gå in på ett konto i Riksgälden och det kommer sedan att fördelas därifrån direkt till bolagen. Så det kommer inte att vara föremål för en årlig budgetprövning eller liknande. Utan den prövningen det gör vi när vi ser över sändningstillstånden inför en ny period. Då ser vi över vilka former som Public service ska arbeta under och vilken finansiering man ska ha till det.

Och de politiker som tror att de ska kunna styra mer över Public service. Vad säger du till dem?

– Ja de får nog läsa på lite grann. Och sen tycker jag att de också ska förstå att vi har en tradition i Sverige där vi inte är inne och styr innehållet i mediehus, oavsett om det handlar om ett fristående mediehus, privat, Public service eller någonting annat. Journalistiken ska vara fri i Sverige även framöver, det tycker jag är en helig grundprincip, säger Olof Lavesson.