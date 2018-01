Zuma tillsätter utredning – mot sig själv

– Detta är så angeläget att det skulle underminiera allmänhetens förtroende för regerings arbete mot korruption om vi väntade längre, menade Sydafrikas president Jacob Zuma igår kväll när han oväntat meddelade att han till slut tillsätter en korruptionsutredning om sig själv.

Utredningen handlar om det som i Sydafrika kallas State capture, anklagelser om oheliga alianser mellan Zuma, Zumas familj och mäktiga näringslivsfamiljen Gupta. Enligt anklagelserna ska Zuma försett Guptas med lukrativa affärskontrakt och till och med låtit dem diktera vem som ska ha vilka ministerposter i Sydafrikas regering.

Sydafrikas justitieombudsman rekommenderade för mer än ett år sedan att utredningen skulle tillsättas, men fram till nu har Zuma gjort allt han kan för att förhindra att den blir verklighet. Sydafrikas konstitutionsdomstol satt i december punkt för förhalningarna och gav presidenten 30 dagar att tillsätta utredningen. Något som länge var oklart om Zuma tänkte acceptera.

Men att beslutet kommer nu har väckt frågor om inte även detta ytterst handlar om att överleva som president. Zuma sitter löst på presidentposten efter att hans falang inom regeringspartiet ANC förlorade ledarskapsstriden i december och många vill nu att partiet avsätter presidenten. I dag sammanträder ANC:s nya partistyrelse för första gången, och enligt Lawson Naidoo på den sydafrikanska människorättsorganisationen, Council för the Advancement of the Aouth African Constitution, CASAC, måste Zumas utspel igår ses som ett försök att ta udden av kritiken mot honom.

– Man kan inte ignorera det faktum att detta kommer kvällen före ett viktigt möte i partistyrelsen där vi vet att presidentfrågan är på agendan, säger Lawson Naidoo.