Färre anmälningar om bedrägeribrott

Totalt anmäldes omkring 201 000 bedrägeribrott under fjolåret, vilket är en nedgång, om än marginell, jämfört med året innan.

Anmälningar om exempelvis fakturabedrägerier minskade kraftigt, men samtidigt ökade bedrägerianmälningarna kring just stulna kortuppgifter. Det säger chefen för polisens nationella bedrägericenter, Jan Olsson.

– Det vi ser är att i slutet av 2016 och under första halvåret 2017 så minskade bedrägeribrottsligheten mycket. Tyvärr ökade den dock under andra kvartalet rejält så det slutade på ungefär plus minus noll, och det är inte att förakta för vi är vana med att antalet anmälningar går upp 10-15 procent varje år, säger han.

Den kraftiga uppgången av kortbedrägerier i slutet av fjolåret beror enligt Jan Olsson mycket på att bedragarna nu framgångsrikt börjat rikta in sig mer på de konsumenter som av bekvämlighet har kvar kortuppgifter på nätet.

– Som kund väljer man att spara sin kortinformation på olika hemsidor för att det ska bli enklare att handla där. Och det ska man definitivt inte göra för bedragaren tar sig in och använder dina kortuppgifter för att göra köp, säger Jan Olsson.

Så trots att antalet bedrägerier totalt sett över fjolåret alltså gick ned något jämfört med 2016 gick för ett par månader sedan brottsligheten med just kortuppgifter upp mycket kraftigt, säger Jan Olsson.

– Det är rätt skräckinjagande. November var den månad som det skedde flest kortbedrägerier genom tiderna. Då gjordes nästan 11 000 brottsanmälningar. Och då vet vi att det också finns ett mörkertal så sannolikt är antalet brott underperioden snarare den dubbla.