Trump: Jag har inte använt de orden

I en serie tweets på fredagsförmiddagen skriver Trump att det språk som användes på mötet var hårt men inte att det var de ord som rapporterats i media.

Representanter för både demokraterna och republikanerna hade samlats för att presentera förslag till förändringar av den så kallade DACA-lagen. Lagen gör det möjligt att ge vissa illegala invandrare som vistas i landet arbetstillstånd om de kom till USA som minderåriga.

"Språket som användes av mig under DACA mötet var hårt, men det här var inte det språk som användes. Vad som verkligen var illa var det skandalösa förslaget - ett stort steg bak för DACA!", skrev presidenten på twitter.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!