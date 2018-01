HM-butiker i Sydafrika vandaliserade

Förstörelsen är en protest mot en kontroversiell HM-reklam som anklagas för att vara rasistisk.

I en video i sociala medier visas en rödklädd person välta ställningar med kläder och sparka ner skyltdockor i av Sydafrikas HM-butiker, samtidigt som personen som filmar skrattar förtjust.

Minst 16 butiker över hela landet är berörda av attackerna och polisen har på sina håll behövt använda gummikulor för att skingra vandalerna.

Demonstrationerna och vandalismen är en reaktion på en uppmärksammad reklambild som där en svart pojke har en tröja på sig med texten "the coolest monkey in the jungle" - djungelns coolaste apa.

Svarta har genom historien ofta avbildats som apor och på engelska är "monkey" ett rasistiskt tillmäle mot svarta.

Reklamen väckte avsky och skarp kritik över hela världen när den kom och HM drog snabbt tillbaka bilden och bad om ursäkt.

Men det har inte lugnat opinionen, och dagens attacker i Sydafrika koordineras enligt flera lokala medier av det radikala partiet Economic Freedom Fighters, EFF, Sydafrikas tredje största parti. En gång en utbrytargrupp åt vänster från Sydafrikas regeringsparti ANC.

HM öppnade sin första butik i Sydafrika så sent som 2015 och många minns fortfarande reklamkampanjen utan en enda svart modell, som den svenska klädjätten körde i samband med lanseringen.

Företaget motiverade sin kampanj med att man ville "förmedla en positiv image", vilket drog på sig landsomfattande kritik.