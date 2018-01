Luftpartiklar i Peking minskade kraftigt före årsskiftet

En av anledningarna är en ny tillfällig vinterplan för att undvika tidigare års rekordsmog.

Hittills har den här vintern i Peking varit något alldeles utöver det vanliga. Under vad som har brukat vara årets värsta föroreningsperiod har himlen i stället ofta varit blå.

Många dagar har det gått bra att gå ut - utan munskydd och de avstängda luftrenarnas tystnad har känts ovanligt inomhus.



2017 satte myndigheterna i storstäderna Peking och Tianjin och 26 kringliggande städer in nödåtgärder för vintern. Det innebär bland annat nya förbud mot uppvärmning med kol.

Det innebär också hårdare inspektioner i fabriker och tillfälliga produktionsstopp för stål- och cementindustrin, som ligger bakom en stor del av den farliga smogen. Den tillfälliga nödplanen gäller fram till mars i år.



I Peking innebar nödplanen för vintern att mängden farliga mikropartiklar i luften halverades de sista tre månaderna 2017, jämfört med samma period året innan.



Pekings borgmästare, Cai Qi, ser därmed ut att ha lyckats infria sitt nyårslöfte för tuppens år. Borgmästaren lovade ta krafttag mot smogen och att kolanvändningen skulle minska med en tredjedel i regionerna kring Peking.



Den nytillträdde borgmästaren hade press på sig att - i elfte timmen - uppfylla en central femårsplan från 2013 som för första gången satte upp absoluta utsläppsmål.

I den lovades att Pekings årsmedelvärde för luftföroreningar, mätt i partikelstorleken 2,5 mikrometer, skulle falla till under 60 milligram per kubikmeter luft under femårsperioden.

Med hjälp av den tillfälliga vinterplanen och tur med vindriktningen lyckades regeringen hålla löftet då medelvärdet för 2017 inte blev högre än 58.



Det är en lovvärd förbättring som enligt forskning kommer att minska antalet förtida dödsfall på grund av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. Men det är en förbättring från en mycket hög nivå.

För att Pekings luft skulle uppnå Världshälsoorganisationens gränsvärde 10 skulle föroreningarna fortfarande behöva minskas till en sjättedel av vad man hittills lyckats uppnå med vinterns nödåtgärder.



Och kampen är långtifrån avgjord än. Miljöorganisationen Greenpeace i Peking konstaterar i sin senaste analys, att 2017 blev det år då smogen minskade som minst sett till hela landet, sedan den första åtgärdsplanen sattes in 2013.

Föroreningarna från mikropartiklar gick bara ner med 4,5 procent i Kina som helhet förra året.



Men Kina har nu har lyckats visa att det går att minska smogen genom regionala åtgärder och restriktioner i industrin. För att trenden ska hålla i sig måste omställningen från kol till förnybar energi fortsätta.



Miljöorganisationen Greenpeace uppmanar Kinas regering att så snart som möjligt publicera en ny åtgärdsplan mot luftföroreningar - lika ambitiös som den tidigare.