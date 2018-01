SMHI: Hårda vindbyar och snöfall i östra Sverige

Ett lågtryck över Sverige med snöfall och hård vind rör sig österut över landet.

SMHI har utfärdat klass 1 varningar över flera delar av landet och en klass 2-varning på kalfjället i norra Lapplandsfjällen.

- Det snöar redan på flera platser och det väntas mer snö under eftermiddagen. Det har fallit över en decimeter snö i delar av Götaland och Värmland. Även östra Svealand kommer att beröras av snöfall under resten av dagen, säger meterolog Marcus Sjöstedt vid SMHI i Norrköping.

Snön kom in över västkusten i går kväll och har sedan spridit sig och väntas komma in över de ostligaste delarna av landet under eftermiddagen.

Blir det besvärligt väder?

– Det blir ju det i samband med att vi får en del snöfall, ganska stora mängder på sina håll, upp emot en decimeter. Det kan ju ställa till det en del, säger Marcus Sjöstedt.

– Dessutom har vi det här blåsiga vädret. Det är ändå över Öland, Gotland, Södermanland men också över Stockholms län det är utfärdat varningar för mycket hårda vindbyar och det medför också att den här snön kommer att yra rejält och det blir nedsatt sikt, säger meterolog Marcus Sjöstedt vid SMHI.