Snöovädret har ännu inte släppt greppet

Under det kommande dygnet kommer det omfattande snöfallsområdet inte att röra på sig nämnvärt.

– Just nu ligger det ett ganska brett stråk under kvällen över Gotland vidare upp över östra Svealand och upp mot södra Norrland, säger Anna Belking som är meteorolog vid SMHI.

Men därefter kommer det att mattas av något.

– Snöfallet ligger kvar under större delen av onsdagen. Men efterhand, under senare delen av onsdagen och under torsdagen så försvagas snöfallet, säger Anna Belking till Ekot.

På Trafikverket uppger man på tisdagskvällen att det inte råder några större störningar i trafiken på de större vägbanorna runtom i landet.

Tågtrafiken har däremot drabbats av förseningar på upp till en timma. Det handlar framför allt om de långväga tågen söder om Stockholm som går mot Göteborg och Malmö.