Kataloniens parlament väljer ny ledning

Det är tre självständighetspartier som väntas bilda regering i Katalonien, de tre är Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya samt CUP. Esquerra Republicana har föreslagit att Roger Torrent tar över talmansposten efter Carme Forcadell som inte ställer upp igen.

Partierna är också överens om att de i dag ska föreslå att den tidigare regionpresidenten Carles Puigdemont blir ny president, det uppger den katalanska TV3.

Problemet är att Puigdemont befinner sig i exil i Belgien. Frågan är om han kan sväras in som president via videolänk och via ett ombud i parlamentet.

Den spanske premiärministern Mariano Rajoy har redan dömt ut förslaget och säger att om parlamentet väljer om Puigdemont, så kommer Spanien att behålla kontrollen över Katalonien med hjälp av lagparagrafen 155.

Puigdemont som avsattes efter det katalanska parlamentets självständighetsförklaring i oktober, riskerar åtal när han återvänder till Spanien, han är misstänkt för uppror, uppvigling och missbruk av offentliga medel.

Inget parti fick egen majoritet i valet i december och det liberala partiet Ciudadanos, som är emot självständighet, fick flest röster, men har inte stöd för en regeringsbildning, därför får självständighetspartierna uppdraget. Om man inte kan komma överens om valet av en regionpresident så hotar nyval.