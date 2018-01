Vapenamnesti ska få bort illegala vapen

Året inleddes våldsamt i Stockholm och Malmö. Skottlossningar har skakat städerna, i vissa fall med dödlig utgång. En av anledningarna till skjutningarna uppges vara tillgången till illegala vapen, och ett led i polisens kamp mot dessa är att hålla en vapenamnesti.

– Det är angeläget av flera skäl. Bland annat därför att tillgången till illegala vapen är en förutsättning för att grova brott ska komma till stånd, säger Joakim Norenhag, polisens projektledare för amnestin.

– Narkotikauppgörelser är den vanligaste grundorsaken till skjutningarna, även om de kan utlösas av till exempel vedergällning och hämndaktioner, Linda Staaf, chef vid underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen hos polisen.

Men Linda Staaf betonar också att problemet med skjutningar är långt mycket större än tillgången till vapen. Fler åtgärder behövs för att lyckas stoppa skjutvåldet. Staaf menar att det är en samhällsfråga och polisen samarbetar därför med bland annat kommuner och ideella föreningar för att komma åt brottsligheten.

Vapenamnestin genomförs mellan februari och april i år. När polisen får in ett vapen så kontrolleras detta mot vapenregistret för att kontrollera om det finns en registrerad vapenägare. Blir det ingen träff i registret, eller om ägaren inte gör anspråk på vapnet, skickas vapnet till nationellt forensiskt centrum för undersökning.

Vem som helst kan under amnestin lämna in oregistrerade vapen utan att riskera straff. Polisen uppskattar att omkring 13 000 vapen kommer att lämnas in. Under den senaste amnestin, år 2013, lämnades över 15 000 vapen in.

Nästan 30 procent av de vapen som polisen fick in under förra amnestin var så kallade enhandsvapen, till exempel pistoler. Det är långt större andel handvapen än vad som finns registrerat i vapenregistret, där bara sex procent är av den vapentypen.

– Det är en betydande överrepresentation. Det är också intressant eftersom den här typen av vapen inte är sällsynt förekommande inom kriminella miljöer, säger Joakim Norenhag, polisens projektledare för amnestin.

Men inget av vapnen som lämnades in under den förra amnestin kunde kopplas till ett brott, rapporterar P4 Sörmland.

– Det vore givetvis önskvärt att lyckas knyta dem till brott, men framför allt handlar det om att förhindra att illegala vapen kommer till brottslig användning, säger Joakim Norenhag, polisens projektledare för amnestin till P4.

Minst 40 personer dödades i skjutningar förra året och 135 personer skadades. Totalt uppgick antalet skjutningar till över 300 i hela landet. Värst drabbade är storstadsområdena, framförallt Stockholm och Malmöområdet.

Polisen samarbetar med bland annat Tullverket för att förhindra att illegala vapen förs in i Sverige. Dessutom samverkar de med andra länders polismyndigheter samt Europol.