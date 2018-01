Ovanligt många finländare har röstat på förhand

Under de sju dagar som det var möjligt att rösta på förhand i presidentvalet Finland, var det ovanligt många som valde att göra just det. I tisdags var sista chansen och enligt preliminära uppgifter röstade drygt 36 procent av de röstberättigade på förhand. Flitigast röstades det under den första dagen men också under gårdagen var det rätt livligt.

Hur flitigt röstberättigade i andra länder, till exempel i Sverige, har röstat på förhand, är inte ännu klart. Men i Finland valde över 1,5 miljoner att rösta på förhand, av dem aningen fler kvinnor än män. Procentuellt sätt röstade man flitigast i Lappland.

I den första omgången av presidentvalet år 2012 röstade cirka 32 procent på förhand och själva valdeltagandet var lite på 70 procent.

Förhandsfavorit i valet är den sittande presidenten Sauli Niinistö. I tidigare val har han ställt upp för Samlingspartiet men nu gör han det för en valmansförening, vilket innebär att en kandidat måste samla ihop 20 000 så kallade anhängarkort som sedan ska godkännas.

Niinistös försprång till de sju andra kandidaterna var tidigare exceptionellt stort men har – precis som många experter förutspått – minskat då valdagen närmar sig. Trots det är ändå stödet för honom väldigt högt, om man ser till de olika opinionsundersökningarna.

Det är inte speciellt länge sedan det mesta tydde på att Niinistö historiskt nog skulle kunna vinna redan i en första omgång, det vill säga att han skulle få över hälften av de angivna rösterna. Men med några dagar kvar kan vad som helst ännu hända.

De åtta kandidaterna möts nu i debatt efter debatt och de som inte ännu bestämt sig för vem de ska rösta på, har en stor möjlighet att påverka utgången.

I presidentvalet år 2012 stod det mellan Sauli Niinistö och De grönas Pekka Haavisto i den andra omgången. Också nu ligger Haavisto tvåa enligt flera opinionsundersökningar.