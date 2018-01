Efter attacken mot Rädda barnen – förvirring kring motivet

– Vi är naturligtvis bekymrade över de budskap som Islamiska Staten har lagt ut på sin hemsida. Vi vet inte säkert om det är ett hot riktat särskilt mot Sverige eller om de nämner Sverige och Svenska Afghanistankommittén för att Svenska Afghanistankommitténs anläggning i Jalalabad råkade vara nära målet för attacken.

Under eftermiddagen och kvällen igår gick fyra olika meddelanden ut från terroriströrelsen IS propagandaorgan, enligt svenska myndighetsuppgifter till Ekot. Där beskriver IS att attentatsmännen genomfört attacker där fler än hundra personer dödats vilket inte alls stämmer och meddelandena beskrev under kvällen att Svenska Afghanistankommittén attackerats. Som motiv hävdar IS att den svenska organisationen ägnat sig åt att bedriva missionsarbete för att få muslimer att bli kristna. Men organisationen ägnar sig inte åt sådan verksamhet. Också kvinnoutbildning i Afghanistan nämns som motiv.

Den svenska organisationens byggnad eldhärjades och skadades när afghanska säkerhetsstyrkor kom dit och använde den tomten för att skjuta mot attentatsmännen som stormat Rädda barnen bredvid. Det var en utdragen strid som beskrivs ha pågått i hela tio timmar.

Men Svenska Afghanistankommitténs personal kunde evakueras och ingen blev skadad. Ingen svensk medborgare arbetar på det kontoret. Som ofta när det gäller väpnade grupper och terroriströrelser är mycket förvirrat, oklart och det som sprids är desinformation och hat. Svenska myndigheter och utländska säkerhetsexperter är bland de som undersöker meddelandena.

– Vi jobbar nu så hårt vi kan för att få klarhet i vad som har hänt och hur det påverkar Sverige i Afghanistan. Vi talar med afghanska myndigheter, med FN i Afghanistan, naturligtvis med Svenska Afghanistankommittén och med andra länder, säger Tobias Thyberg till Ekot.

Svenska Afghanistankommittén har bedrivit en lång och utbredd verksamhet i landet. Det handlar bland annat om utbildning för funktionshindrade barn och för vuxna, inte mission. Många kvinnor i landet kan inte läsa och skriva.

Eftersom ingen attackerade Svenska Afghanistankommittén kan det handla om att IS under de långa striderna upptäckte att det fanns en svensk organisation bredvid och därför skrev med det i sin propaganda. Men det är oklart och meddelandena är förvirrade.

Svenska Afghanistankommittén uttrycker en oro över det som hänt för Ekot idag, men har inga planer på att avsluta verksamheten.

Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson kommenterar budskapen om att organisationen skulle försöka göra muslimer till kristna.

– Nej, absolut inte. Vi är väldigt tydliga med att vi är helt opartiska både politiskt och religiöst och vi är väldigt öppna med vad våra målsättningar är och vilka värderingar vi har. Vi har uteslutande humanitära värderingar som bygger på att vi vill nå ut till de som har behov för samhällsservice, utveckling och rättigheter i Afghanistan, säger generalsekreteraren Andreas Stefansson.

SÄPO följer också utvecklingen och uppger för Ekot att meddelandena från IS i nuläget inte förändrar bedömningen av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen utomlands.