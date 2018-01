Ny dödlig attack i Kabul

Kabul har under den senaste tiden drabbats av en rad dåd.

Terrorgruppen IS tar via sitt propagandaorgan Amaq på sig attacken i Kabul.

En rad explosioner och skottlossning har hörts i närheten av militärakademin tidigt under morgonen i Kabul. Attacken inleddes vid 05-tiden, uppger flera vittnen för olika nyhetsbyråer.

Några av angriparna har dödats, uppger en säkerhetskälla för nyhetsbyrån AFP. Gärningsmännen har inte lyckats ta sig in i den hårt bevakade anläggningen, enligt källan, som säger att minst fyra beväpnade personer varit i intensiv skottlossning med säkerhetsstyrkor. Reuters källor talar om fem angripare.

Minst två soldater har dödats och tio skadats, enligt en talesperson för försvarsdepartementet, Dawlat Waziri.

– En bataljon från den afghanska armén blev attackerad i morse. Gärningsmännen ville bryta igenom bataljonen, säger Dawlat Waziri till AFP.

– En självmordsbombare utlöste sin bomb och en annan fångades av våra styrkor. Tre andra dödades och en gör motstånd, säger han.

Vid militärakademin i utkanten av Kabul tränas högt uppsatt militär. Säkerhetsstyrkor är på plats efter dådet och har satt upp vägspärrar.

Kabulpolisens talesperson Basir Mujahid bekräftar att det varit raketbeskjutning och skottlossning.

Ett vittne som Reuters talat med säger att explosionerna hörts i minst en timme under den tidiga måndagsmorgonen.

Attacken kommer bara två dagar efter det att över 100 människor dödats i ett bombdåd som talibanerna tagit på sig. En självmordsbombare sprängde då en ambulans.

Säkerhetspersonal har varnat för att fler attacker kan komma.

I Afghanistan attackerade IS för några dagar sedan Rädda Barnens anläggning i Jalalabad, och förra helgen dödades 25 personer när gärningsmän gick till angrepp mot ett lyxhotell i Kabul.