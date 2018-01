Varför blev det brakseger för Niinistö i finska valet?

Det var inte precis de stora överraskningarnas val, också om det blev historiskt. Till ett av de få spänningsmomenten hörde om Niinistö skulle få över hälften av rösterna. Det gjorde han med ett stöd på knappa 63 procent. Segern stod mer eller mindre klar så fort resultat från förhandsrösterna kom.



Niinistös framgång har analyserats på alla tänkbara sätt och vis. Det torde stå helt klart att flera faktorer spelade in: Han är känd för finländarna sedan långt tillbaka, han har åtnjutit stort stöd under de sex senaste åren och många av hans anhängare uppskattar hur han skött relationerna till andra statsöverhuvuden.



Niinistö har en mandatperiod bakom sig som präglats av otroligt turbulenta tider internationellt sett, men stödet för honom har inte sviktat nämnvärt. Enligt flera analyser var det smart av Niinistö att ställa upp som obunden och inte för det moderata Samlingspartiet som tidigare. Arrangemanget verkar ha fungerat för såväl partiet som backade upp Niinistö, men framför allt för Niinistö själv som inte var bunden till partiets politik i samma utsträckning som i tidigare val. Sitt Sauli-brand har han byggt upp under så många år att han klarade sig i valet utan ett parti att luta sig på.



Redan igår satte spekulationerna gällande presidentvalet 2024 igång. Kommer Pekka Haavisto från De Gröna att ställa upp igen trots att han nu två gånger kommit tvåa? Det svaret lär finländarna få vänta på. Sex år är en lång period, också om De Gröna har vind i seglen och Niinistö inte kan ställa upp för en tredje mandatperiod.



Flera andra frågor är intressanta då det handlar om framtida val: eftersom presidentvalet i Finland i första hand är ett personval – som den här gången knappt berörd partipolitik alls – kommer då trenden med kändiskandidater att nå Finland? Det är också värt att fundera på när det är dags för ett ordentligt generationsskifte inom finländsk politik.



För de andra partierna börjar det olustiga efterarbetet med att på allvar analysera varför de egna stödde den obundna presidenten och inte partiernas egna kandidater. Vänsterpartierna klarade sig rekorddåligt, och statsministerns parti Centern kom på en fjärde plats med den före detta statsministern Matt Vanhanen som kandidat.