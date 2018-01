Kan ha bortadopterat barn till Sverige – mot föräldrars vilja

37-åriga Marianne Skoglund togs som liten från sin mamma och skickades till Mölnlycke i Sverige.

– I efterhand har jag fått reda på att jag i princip blev kidnappad, säger Marianne Skoglund till Ekot.

Under åren 1971 till 1992 adopterades drygt 2000 barn från Chile till Sverige. Men i många av fallen har adoptionerna inte gått rätt till, visar den granskning som SVT har gjort i samarbete med TV-kanalen Chilevision.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. När det gäller mitt fall tycker jag att Adoptionscentrum borde ha haft en bättre kontroll av vilka de samarbetade med i de olika länderna, säger Marianne Skoglund.

Chilevision har granskat en mängd adoptionshandlingar och intervjuat mammor som enligt handlingarna frivilligt lämnat bort sina barn till adoption. I de fall som SVT granskat närmare visar det sig att de officiella dokumenten i många fall inte stämmer och mödrar hävdar också att barnen tagits mot deras vilja. I dessa fall var det Adoptionscentrum, som är Sveriges största förmedlare av adoptivbarn, som förmedlade adoptionerna.

I ett omskakande videoklipp som Chilevision-journalisten Alejandro Vega har lagt ut under hashtagen #adopcionIlegal (olaglig adoption) berättar Marianne Skoglunds mamma Juanita Yaños hur hennes dotter togs ur hennes famn och att hon senare fick veta att hon hade skrivit under ett papper där hon godkände adoptionen. Men som analfabet var det inte ens möjligt för henne att skriva under något sådant dokument, säger Juanita Yaños i videoinslaget.

Marianne Skoglund som i dag har kontakt med sin mamma igen tycker att Adoptionscentrum borde ha gjort mer för att kontrollera att allt gick rätt till.

– I och med att det var så pass många barn som adopterades under den här perioden så borde man ha haft bättre kontroller, säger hon.

På Adoptionscentrum uppger förbundsordföranden Margret Josefsson att hon välkomnar en vidare utredning av de chilenska adoptionsfallen.

– Juridiskt sett så godkändes adoptionerna i två steg, dels av domstolar i Chile och dels av tingsrätt här i Sverige, säger Margret Josefsson.

Men gjordes tillräckligt?

– Utifrån de lagar och bestämmelser som fanns då menar vi att vi följde det som gällde, säger Margret Josefsson.

Om man som adopterad från Chile önskar veta mer om sitt ursprung och hur ens adoption har gått till kan man ta kontakt med Adoptionscentrum.

– Det finns mer information på vår hemsida och vi har två anställda som jobbar med att hjälpa adopterade att få veta mer om sin bakgrund. Man kan också beställa sin akt från Adoptionscentrum, säger Margret Josefsson.