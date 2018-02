Fem skjutna i migrantbråk i Calais

Exakt varför bråket startade är oklart, men det ska ha uppstått i samband med att migranterna i Calais köade till en utdelning av mat. Enligt den franska nyhetsbyrån AFP ska en afghansk migrant då ha avlossat skott med ett skjutvapen, och bråket ska därefter ha tagit fart.

Enligt medieuppgifter var runt hundra eritreaner och cirka trettio afghaner inblandade i det första bråket, som sedan fortsatte på en annan plats fem kilometer bort. Där skall upp till två hundra eritreaner beväpnade med järnstänger och träpåkar ha drabbat samman med cirka tjugo afghaner.

I samband med bråken sköts alltså fem personer. Enligt en åklagare i Calais har ytterligare minst tretton personer förts till sjukhus för skador de fått då de blev slagna med tillhyggen.

Frankrikes inrikesminister åkte till Calais efter bråken, och sa att sammandrabbningarna har varit exceptionellt allvarliga.

Franska myndigheter har länge haft svårt att hantera migrantsituationen i Calais. Migranter från i huvudsak mellanöstern, Afghanistan och Afrika som vill ta sig till Storbritannien har i många år begett sig till Calais för att på illegal väg försöka ta sig över Engelska kanalen.

I Calais bor migranterna i temporära läger under svåra förhållanden, medan de försöker smyga sig in i lastbilar eller på annat sätt ta sig in i Storbritannien. Bråk har ofta uppstått mellan migranter och lastbilschaufförer, mellan migranter och polis, och mellan olika grupper av migranter. Bråken har dock aldrig varit så allvarliga som igår.

Franska myndigheter har vid ett antal tillfällen rivit det otillåtna lägret, ofta kallat för Djungeln, i Calais. Många av migranterna har även erbjudits att söka asyl i Frankrike istället.

Men många migranter vill till Storbritannien, och när nya migranter anländer till Calais så bygger de upp nya tillfälliga skydd mot väder och vind, och lägret, och svårigheterna, återuppstår.