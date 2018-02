EU-kommissionen öppnar för att slopa tidsomställningen

– Jag är redo att ta den här frågan vidare, sa EU-kommissionär Violeta Bulc.



Hon ser två möjliga alternativ. Antingen ändra lagstiftningen och helt slopa tidsomställning två gånger per år, eller att inte göra nånting,



Enskilda EU-länder får inte göra som de själva vill, utan samma regler ska gälla för alla, betonade Violeta Bulc.



Debatten om tidsomställningen två gånger per år har tagit rejäl fart den senaste tiden. I EU-parlamentet har 80 ledamöter skrivit under ett namnupprop med krav på att helt slopa tidsomställningen. Och i dag debatterades alltså frågan för första gången i parlamentets plenisal i Strasbourg.



I flera EU-länder har det också gjorts namninsamlingar mot tidsomställningen, bland annat i Finland och i Nederländerna.



EU-kommissionär Violeta Bulc bemötte i dag argumenten från de som vill slopa tidsomställningen. Och hon sa att det inte finns några entydiga vetenskapliga bevis för att tidsomställningen är skadlig för hälsan.



– Det är oklart om permanent vinter- eller sommartid skulle ha någon positiv hälsoeffekt, sa Violeta Bulc.



I dag ska EU-parlamentet rösta om en resolution med krav på att tidsomställningen skrotas.

Men bland EU:s regeringar är intresset inte lika stort. Sveriges infrastrukturminister Thomas Eneroth sa förra veckan till Ekot att den svenska regeringen är försiktigt positiv till att slopa tidsomställningen, om det finns stöd i riksdagen.

Men enligt EU-kommissionär Violeta Bulc är det bara Finland som lyft frågan i EU.

– Jag har ställt frågan till samtliga ministrar men inte fått något svar, sa hon.