Mosul stinker fortfarande av tusentals lik

Det var i västra Mosul som IS förskansade sig bland civila, det var där IS mediahögkvarter låg, och det var i Mosuls Nurimoské som Abu Bakr al Baghdadi utropade IS så kallade kalifat i juni 2014.

Vi kör genom gråa rasmassor, deformerade och förkolnade hus, inälvorna hänger utanför, hela våningsplan som lösa mjölktänder.

En stor lastbil ligger upp och ner, ovanpå en hög ruiner och ett hus har spottat ut hela sin innertrappa som lagt sig diagonalt som en tandrad.

– Det är som en filmscen från Hollywood, eller hur?, säger den 28-årige brandmannen Khaled Jamal.



Det spöklikt tomt i det öde landskapet, bara soldater vid vägspärrar som de dekorerat med plastblommor, röjningsarbetare träder fram ur ruinerna med grått damm i ögonfransarna.

Bakom den söndersprängda medeltida Nurimoskén letar Abdel Baset Hajj Othman efter sina barns kläder bland murbruk som en gång var hans hem.



– Det fanns en IS-terrorist i huset bredvid. När bomben träffade dödades en hel familj på sju personer. Urskillningslösa flygattacker, vad är detta för film?

– Visst firade vi att vi befriats från IS, men nu är vi levande döda, det är ingen skillnad på oss och de som dött, säger Abdel Baset Hajj Othman.

Räddningstjänsten har hittills grävt fram 2 585 döda civila. Antalet döda totalt sett uppskattas till mellan 9 000 och 11 000.

Ingen vet hur många som ligger under rasmassorna och det exakta antalet är en känslig politisk fråga i Irak.

Myndigheterna har forslat bort 2 miljoner kubikmeter spillror från gamla staden, men likstanken finns kvar. Abdel Baset Hajj Othman säger att män i dyra rockar och glasögon har varit här och inspekterat.

– De stannar i tio minuter, men bara nickar och går vidare när vi klagar och kräver att de ska forsla bort de döda kropparna.

Så tar han mig i armen och drar in mig i porten intill sitt bombade hus. Vi kliver över metallskrot, en pojke ropar: sätt sjalen över ansiktet, akta dig för stanken.

Därinne ligger två döda IS-krigare. Det har gått sju månader, de ser ut som utpumpade bruna lädersäckar med tovigt långt svart hår. Jag ser ett öra.

– För oss är de som skräp, sämre än hundar, säger brandmannen Khaled Jamal.

– Vi kan dumpa dem på en soptipp, men de ska inte få någon begravning. Det är deras fel att det ser ut så här i Mosul, säger Khaled Jamal.