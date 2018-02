Politiskt spel kring OS-invigningen

I dag klockan tolv är det dags för invigningen av vinter-OS i Pyeongchang. Ett hett samtalsämne inför invigningen är Nordkorea och Sydkorea som kommer tåga in tillsammans på Olympiastadion under gemensamt flagg och att Nordkoreas ledare Kim Jong-Uns lillasyster är på plats. Det är första gången en så pass hög representant från den Nordkoreanska regimen kommer till Sydkorea.

– Varje steg hon tar och varje uttalande hon gör, om hon nu gör några uttalanden, kommer att följas väldigt noga inte bara av sydkoreanska medier utan även av världsmedier, säger Ekots utsände Anders Ask.

Kim Yo-Jong ses som utsänd av sin bror, hon har en hög politisk status i Nordkorea där hon bland annat sitter i den mäktiga politbyrån och brukar beskrivas som hjärnan bakom Kim Jong-Uns kommunikationsstrategi.

– Så det här ingår väl i den strategin, man markerar att Nordkorea tar det här med vinter-OS på allvar och framförallt försöker man sälja in Nordkorea på ett positivt sätt för omvärlden, säger Anders Ask.

Det är första gången sedan vapenvilan inleddes 1953 som en så här högt uppsatt person kommer från Nordkorea till Sydkorea. Nordkoreas ceremoniella presidenten kommer också och ska leda delegationen vid invigningen.

– Det innebär ju att det kanske tar ett steg till i närmandena mellan Nord- och Sydkorea. Men vi vet inte hur konkreta samtal som kommer att föras, säger Anders Ask.

I morgon kommer det i alla fall hållas ett informellt möte i "Blue house", motsavarande Vita huset i Sydkorea, där den Sydkoreanske presidenten ska träffa företrädare för ledarskapet i Nordkorea. För några timmar sedan var det inte klart om Kim Yo-Jong skulle vara med på det här mötet men många gissar att hon kommer att vara det.

– Det här är ett viktigt framsteg, däremot ska man inte överdriva det här. Det kommer inte att leda till ett reseavtal eller nedrustning av kärnvapen. Det har Nordkorea varit tydliga med att man inte är redo för, säger Niklas Swanberg säkerhetspolitisk analytiker vid tankesmedjan ISDP.

Han beskriver detta som en slags propaganda från båda parter men att det samtidigt fyller en viktig funktion eftersom det förs en dialog, skapas kanaler för hantering av kriser i framtiden och att man bygger förtroende mellan aktörerna.

Men samtidigt kommer Sydkorea och USA att hålla en militärövning i april och det kommer att leda till att Nordkorea svarar på något sätt.

I Sydkorea, där Ekots utsände befinner sig, är det faktum att Nord- och Sydkorea kommer att tåga in tillsammans på Olympiastadion under gemensamt flagg något som det pratas väldigt mycket om.

– Det är en mycket omdiskuterad fråga här och det finns mycket starka känslor kring det här, många är tveksamma och vänder sig emot att Nordkorea får delta och att Sydkoreanksa idrottare inte får gå in under sitt eget flagg, säger Anders Ask.