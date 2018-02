Fler tror på högre bopriser – men inte majoriteten

Enkäten är sammanställd av analysföretaget Valueguard i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

Bland annat tror många av mäklarna på ökad försäljning innan det nya skärpta amorteringskravet träder i kraft, säger Carolina Stegman som är vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Vi har ett amorteringskrav som kommer första mars. Mäklarna upplever att det ser en ökad aktivitet på bostadsmarknaden, eller förväntar sig det.



– Konsumenterna kan inte vänta. Det var kanske många som drog ut på sina behov av att flytta i höstas då man kände att bostadsmarknaden var osäker. Men man behöver byta bostad och därför så tror man i större utsträckning att prisutvecklingen kommer att bli positiv, säger Stegman.



Enkäten bygger på svar från runt 800 mäklare och är gjort i januari och början av februari.



Fortfarande tror ändå en klar majoritet av de tillfrågade mäklarna på oförändrade eller fortsatt sjukande priser de närmaste tre månaderna.

Men de som tror på stigande priser har blivit fler sedan den förra mätningen i december. Nu tror 25 procent på den högre priser, en ökning med sex procentenheter.



Samtidigt är osäkerheten på bostadsmarknaden fortsatt stor. En osäkerhetsfaktor som ofta nämns är det ökande utbudet av nyproducerade bostäder.

En färsk sammanställning som bostadssajten Hemnet gjort visar att det just nu är ovanligt många nyproducerade bostäder ute till försäljning, säger Staffan Tell som är pressansvarig på Hemnet.



– Vi ser att utbudet av nyproducerade lägenheter ökat mycket kraftigt om vi går två år tillbaka i tiden. Det har ökat med drygt 200 procent. Vi ser även att andelen nyproduktion sett till det totala utbudet är betydligt högre än det var för två år sedan, säger Tell.