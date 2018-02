EU pressar britterna i Brexitförhandlingar

Michel Barnier tycker det är självklart att samma regler som i dag ska gälla för Storbritannien under en övergångsperiod fram till den sista december 2020. Enda skillnaden är att britterna inte ska få vara med och fatta några beslut. Om britterna inte går med på det blir det ingen övergångsperiod, säger han.



Här i Storbritannien är företag och myndigheter mycket oroliga för att en övergångsperiod inte ska bli av. I så fall har de väldigt kort tid på sig, drygt ett år, att anpassa sig till en tillvaro utanför EU.



Den brittiska regeringens krav i förhandlingarna är bland annat att utländska EU-medborgare inte ska kunna komma till Storbritannien på samma villkor som i dag under övergångsperioden. Dessutom vill britterna ha ett visst inflytande över viktiga beslut som fattas i Bryssel under den här tiden. Det här bör vara förhandlingsbart tycker regeringen i London.



Men Michel Barnier är kompromisslös. På sin presskonferens talade han också om gränsen till Irland.



Om Storbritannien lämnar tullunionen och den inre marknaden kommer det behövas gränskontroller mellan Irland och Nordirland, säger Barnier. Hans uttalande sätter press på britterna som sagt att de ska lämna tullunionen och den inre marknaden utan att det blir gränskontroller. Nu är det upp till britterna att bevisa för EU att det går.