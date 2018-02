Colombia skärper sina gränskontroller

– Vi kommer skicka 2000 extra poliser och militärer till gränsen för att kontrollera så att människor inte tar sig in illegalt i Colombia. Hädanefter kommer vi enbart släppa in de venezolaner som har ett giltigt pass, sa Juan Manuel Santos när han under torsdagen höll presskonferens i staden Cúcuta, den viktigaste gränsövergången mellan Colombia och Venezuela.

Hittills har de venezolaner som tar sig över gränsen fått komma in i Colombia även om de inte har ett giltigt pass. De har fått ett särskilt ID-kort som möjliggjort för dem att röra sig fritt mellan länderna. Men de senaste månaderna har tusentals människor anlänt varje dag på grund av den alltmer akuta krisen i Venezuela. Det råder brist på mat och mediciner och hyperinflationen gör det omöjligt för människor att leva på sin lön.

Några exakta siffror på hur många venezolaner som lämnat landet finns inte, runt 4 miljoner människor tros nu leva utomlands. Många under prekära omständigheter.

– Flera borgmästare runt om i Colombia har bett om hjälp med att flytta alla de venezolaner som sover på gatorna och i parkerna, sa president Juan Manuel Santos, som inrättat en särskild migrationsgrupp som ska – som han uttryckte det – upprätthålla ordning och säkerhet. FN kommer också upprätta ett flyktingläger i gränsstaden Cúcuta, och bistå med ekonomisk hjälp till migranter.

Venezuela ska hålla presidentval den 22 april i år, men oppositionen har fortfarande inte bestämt om de ska delta eller inte. Flera oppositionspartier hindras från att ställa upp och framträdande oppositionsledare förbjuds att kandidera.