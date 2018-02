Familjen på besök hos danske prinsen

Kronprins Fredrik, som avbröt sin vistelse i Sydkorea efter uppgifter om att pappans hälsotillstånd allvarligt förvärrats, besökte prinsen tillsammans med frun Mary och drottning Margrethe på Rigshospitalet under fredagskvällen.



Under lördagsförmiddagen var även prins Henriks son Joachim närvarande på sjukhuset. Med sig hade han sina två äldsta söner Nikolaj och Felix.



Även prinsens syster, Catherine de Monpezat, nunna vid den franska systerorden Notre Dame de Calvaire i Toulouse sägs vara på väg till Danmark för att hälsa på sin sjuka bror. Det uppger prins Henriks bror Étienne de Monpezat till den danska tidningen Ekstra Bladet.



Drottning Margrethes make, prins Henrik, lades in på Rigshospitalet i slutet av januari efter att ha insjuknat under ett besök i Egypten. Det har bland annat kommit fram att prinsen har en tumör i vänstra lungan och i höstas meddelade kungahuset att prins Henrik lider av demens.