Gui Minhais framträdande har väckt starka reaktioner

Den svenske förläggaren Gui Minhais tredje framträdande i kinesiska medier sedan han frihetsberövades har väckt starka reaktioner. Både hos dem som hävdar att Gui tvingats att tala, och hos dem i Kina som misstänker att den svenska regeringen försöker att skapa internationell opinion mot kinesiska myndigheters agerande.



Förläggaren Gui Minhai ingick i en krets kring den nu stängda bokhandeln Causeway Bay Books i Hongkong. I skydd av tryckfriheten där publicerade Gui Minhais förlag skvallerbetonade böcker om kinesiska ledares privatliv.



Genren frodades länge i Hongkong men har alltid varit förbjuden av kommunistpartiet i Kina. Med början hösten 2015 försvann fem män i kretsen kring bokhandeln under oklara omständigheter. Däribland Gui, som försvann medan han semestrade i Thailand. De fyra andra har släppts. En av dem har vittnat om starka påtryckningar av kinesiska myndigheter, däribland framtvingade medieframträdanden.



I oktober 2017, två år efter att han försvann, uppgavs Gui Minhai vara fri. Han tycks ha hållits under bevakning i en lägenhet i Ningbo, men försvann igen i januari då han var tillsammans med två svenska diplomater på väg till en läkarundersökning.



Kinesiska medier inbjöds nyligen att göra en så kallad intervju med Gui Minhai. Bland dem fanns den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua, den nationalistiska tabloiden Global Times och Hongkongtidningarna Hongkong’s Oriental Daily och South China Morning Post. Den senare ägs av det kinesiska konglomeratet Alibaba och fick snabbt kritik för att ha medverkat till en intervju som kan misstänkas vara framtvingad.



Reportern som gjorde intervjun för South China Morning Post har under helgen försvarat publiceringen med att intervjun hade kunnat ge den fängslade en chans att ropa på hjälp.



Bland de som stämmer in kören av kinesisk kritik mot både Gui och svenska myndigheter finns Global Times. Tidningen som står nära kommunistpartiet hävdar att Gui Minhai ”läckt statshemligheter och underrättelser till utländska grupper” och anklagar Sveriges utrikesdepartement för att ha försökt att ordna en så kallad ”flykt” för Gui Minhai med olagliga medel.



Under intervjuerna som kinesisk polis arrangerade på ett häkte i Ningbo hördes Gui Minhai uttala kritik mot svenska myndigheter: ”Om de fortsätter att lägga sig i mina angelägenheter kan jag överväga att avsäga mig mitt svenska medborgarskap.”



Det är inte förvånande, med tanke på att framtvingade medieframträdanden har blivit vanligt i Kina. Guis framträdande under veckan har kritiserats av bland annat människorättsorganisationerna Amnesty och Human Rights Watch.



Svenska UD har meddelat att man inte beaktar vad Gui har sagt under de ofria omständigheterna och krävt att han ska få tillgång till advokat och bistånd från Sverige, enligt internationella överenskommelser.