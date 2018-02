Extremistiskt material och avrättningsfilmer i Akilovs telefon

På minneskort som ska ha suttit i Akilovs telefon har utredarna hittat till exempel bilder på Abu Bakr al-Baghdadi, terrorrörelsen IS högste ledare. Där fanns även bilder och filmer av avrättningar, med IS flagga vajande i bakgrunden.

Enligt vad som kallas för obekräftade uppgifter från Uzbekistan ska han vid något tillfälle ha skickat extremistiskt material till sin son och en annan person i landet. Därför utreddes han av myndigheterna där och häktades i sin frånvaro, säger åklagaren under rättegångens första dag.

I åklagarens presentation av stämplingen, alltså planläggningen av brottet, presenteras också loggar från chattar med personer kopplade till IS. Under 2014 åkte han till Turkiet, och i chattarna säger han själv att syftet var att ta sig över till Syren och ansluta sig till IS.

"Jag hade försökt ta mig till IS, men det gick inte, det var Guds vilja", skrev Akilov, enligt åklagaren.

I chattarna frågar även Akilov hur man svär lojalitetseden till IS, och säger att han planerar att "tjänstgöra" efter att han svurit eden.