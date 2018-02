Dubbelmord utan kända motiv

Den 12 juni hittades ett par i övre medelåldern mördade i sitt hus på landet vid Mantorp mellan Linköping och Mjölby. Åtta månader senare åtalades i dag en tidigare ostraffad man i 20-års åldern för dådet.



Utredningen omfattar över 10 000 sidor och polisen har säkrat teknisk bevisning i form av såväl DNA från den misstänkta gärningsmannen på offren och mordplatsen, som mannens skoavtryck. Dessutom påträffades den misstänkte gärningsmannens DNA på en tejp som använts på offren.



Mannen som har suttit häktad sedan mitten av september i höstas nekar till mord. Men han har erkänt att han varit i bostaden hos paret samt att han tagit bankkort från dem, som han dagen innan det att paret hittades mördade, tagit ut 15 000 kronor på från. Detta vid en bankomat i Borensberg, fyra mil från mordplatsen.



Enligt såväl kammaråklagare Helene Gestrin som polisens utredningsledare Gunilla Broman finns inte några tekniska spår i huset som tyder på att någon annan person varit på platsen vid mordtillfället.

– Vi har i utredningen och på brottsplatsen inte hitta några spår efter någon annan. Det finns inga spår som inte tillhör paret eller den nu åtalade.



Mannen ska enligt Gestrin ha haft vad som kallas en "psykisk problembild" under tidsperioden 2014 till 2016 där han bland annat uttryckt att han ville "skada andra människor".



Något motiv till dådet har utredningen inte lyckats komma fram till. Det finns inga kända kopplingar mellan offren eller den nu misstänkte mannen.



Gunilla Broman vid Linköpingspolisen har varit utredningsledare i fallet.



– Nej, vi har inte hittat det motivet eller orsakerna eller anledningen till varför paret blir mördade.



– Vi tycker att vi har fått svar på många av de andra frågorna som är nödvändiga för att åklagare ska kunna väcka åtal. Men just ”varför” och vad som skulle vara motivet, det vet vi inte.



Mannen som bor på en mindre ort drygt 15 mil från mordplatsen har själv uppgett i förhör att han åkte runt planlöst i sin bil under helgen då mordet inträffade.



Någon psykiatrisk undersökning har inte genomförts i samband med utredningen, men kan bli aktuell i samband med rättegången.



Rättegången väntas starta i Linköping tisdagen den 27 februari.



Texten uppdateras