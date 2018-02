Akilov erkänner dådet under första rättegångsdagen

Rakhmat Akilov leddes in i salen i morse klädd i fångvårdens gröna kläder och handfängsel. Han har under dagen följt med i det som sägs, bläddrat i pärmen framför sig och allt som sagts under rättegången har tolkats för honom till ryska.

Åklagaren inledde med att läsa upp namnen på de fem dödsoffren samt de andra målsägande, de som skadats och på andra sätt drabbats i lastbilsattacken.

När de huvudsakliga åtalspunkterna lästes upp svarade Rakhmat Akilov, via sin advokat, att han erkänner terroristbrott, försök till terroristbrott och framkallande av allvarlig fara för annan. Han medgav också att han dödat fem personer och ansvar för skadorna som ytterligare tio drabbats av.

Under förmiddagen använde åklagaren tiden för att visa på resultatet av attacken. Ett dramatiskt telefonsamtal till SOS Alarm som gjordes mitt under attacken spelades upp, liksom filmer som tagits under händelsen.

Efter lunchen fortsatte åklagaren med att visa hur Akilovs radikalisering gick till. Bevisen kommer främst från chattkonversationer som man lyckats återskapa från den misstänktes mobiltelefon. De skedde via mobilappen Zello, där han fick kontakt med en grupp som kallar sig "Vägledning till islamiska kalifatet".

Enligt chattloggarna ska han under 2014 ha tagit sig till Turkiet med syftet att åka vidare till Syrien och ansluta till IS där.

Diskussionerna handlade annars dels om religiösa frågor men även om hur man tillverkar bomber. Akilov köpte kemikalier som han enligt chatten experimenterade med och googlade dessutom på ord som "ammoniumnitrat" och "gödselaffär", ord som kan vara förknippade med att skapa bomber.

Under månaderna innan dådet på Drottninggatan ska han också ha besökt området flera gånger och rekognoscerat platsen. Där har han tagit foton, och samtidigt fastnat på bild i flera övervakningskameror i butiker.

