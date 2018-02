Åkermarkspriser på nya rekordnivåer

Det visar LRF:s årliga kartläggning av priserna som ekot tagit del av.

Men i de delar av landet med de största jordbruken, Skåne och Östergötland märks nu en liten stagnation. Priserna minskade med 3 procent i fjol.



Martin Sundström är agronom på LRF-konsult i Östergötland.



– Tittar vi på den skånska slättbygden och på den östgötska slättbygden så har prisökningen stannat av där. Vi har en liten men marginell sänkning. Det ska man se som att utvecklingen har stannat av.



-Detta är ju bygder där åkermarkspriserna ligger i snitt på 350 000 kronor per hektar.



I Skåne noterades i fjol hektarpriser på upp emot 500 000 kronor. Men priserna som utvecklingen varierar över riket visar LRF:s sammanställning där fjolårets försäljningar summerats.

Det rör 5400 hektar åkermark som bytte ägare till ett sammanlagt värde av 813 miljoner kronor.



I delar av Götaland och Svealand låg snittpriset för åkermark på 70 000 kronor. Och här har ökningen varit högst.



– Tittar vi på skogs- och mellanbygderna i Svealand så har vi uppgångar i vissa regioner på uppemot 29 procent. Det tror vi beror på att när det har varit en stor prisökning i andra regioner så följde de andra efter.

Endast tio procent av all åkermarken som köptes i fjol användes för nyetablering. Nittio procent var tillköp av mark till redan befintliga jordbruk. Och detta kan också ha påverkat prisökningarna, tror Sundström.



– Investeringsviljan att köpa mer mark är så stark att man gör allt för att köpa till och det driver priserna uppåt.



Rapporten visar en stadig prisutveckling i riket med en snittökning på totalt 32 procent under de senaste fem åren. Men kanske visar de bördiga regionerna vägen med där en mer försiktig utveckling är att vänta framöver. Och det beroende på andra omvärldsfaktorer.



Gustav Andersson är lantbruksekonom i Vadstena.



– En stor del är absolut ränteläget. Vi har ju haft väldigt låga räntor här nu under en längre tid. Och det är väl det som har föranlett den här ökade prisbilden på åkermarken.



– Kommer räntorna att stiga så kommer det att bli att tuffare framöver. Sedan finns det många andra parametrar som ränteavdragen som det pratas om så vi får väl se hur utvecklingen går, säger Andersson.