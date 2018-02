Yezidiske Fawzis fru hålls fortfarande av IS

Efter IS fall i Mosul och Raqqa har många av deras tidigare yezidiska sexslavar kunnat komma hem.



Kvinnorna som återvänder tas emot med öppna armar. Yyezidiernas andlige ledare utfärdade ett dekret redan för flera år sedan om att kvinnor som återvänder hem ska betraktas som det renaste av det rena som han sa.



Eventuella barn som fötts under fångenskapen får dock inte följa med, de betraktas som muslimer, och barn till mördare. Men trots att IS besegrats, saknas fortfarande många yezidier. En av dem är Sawsan, Fawzis fru.



– Hon togs först till Anbarprovinsen, i Irak. Därifrån lyckades hon ringa minst en gång i veckan. Hon hade en fångvaktare som ville förhandla och som var beredd att smuggla ut henne för 5000 dollar, säger Fawzi.



– Jag betalade via en bulvan, men Sawsan släpptes inte. Istället togs hon av IS till Syrien, och när hon ringde nästa gång klandrade hon mig för att jag betalat. Jag visste att du skulle bli lurad, sa hon.



Från Syrien har hon inte lyckats höra av sig lika ofta, säger Fawzi Khalaf. Jag har inte pratat med henne på fyra månader. Men hon ringer ibland till sin mamma.

Fawzi och Sawsan hade bara varit gifta i fyra månader när hon kidnappades av IS. Hon var på besök hos sina föräldrar när IS stormade in i Sinjar, och greps tillsammans med 34 släktingar när de försökte fly upp på Sinjarberget.



Att hon ännu inte släppts, trots att IS besegrats i både Mosul och Raqqa, kan innebära att hon hålls av den innersta kretsen av IS-ledare som fortfarande är på fri fot, sannolikt i gränsområdet mellan Irak och Syrien.



– När Sawsan hör av sig varar samtalet ofta bara i nån minut, högst tio minuter. Hon säger att hon har det bra i Syrien, att de inte misshandlar henne, så som de gjorde med alla unga yezidiska kvinnor medan de ännu var kvar i Anbarprovinsen, säger Fawzi. De som försökte fly, piskades med elkablar.

Han ser olycklig ut och det är inte svårt att föreställa sig vilka tankar som mal i hans huvud. Sawsan har varit hos sin kidnappare mer än 10 gånger så länge som hon har varit gift med Fawzi.



– Tänk om hon fött barn under fångenskapen, tänk om hon har omvänts till Islam på riktigt? Hennes kidnappare betraktar henne som muslim, berättar han. Och varför ringer hon till sin mamma oftare än till sin man?

– Men, säger han sen och ler försiktigt, senaste gången hon ringde, för fyra månader sedan, så sa hon: jag ville bara höra din röst.