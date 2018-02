Vapenlagar debatteras igen efter skolskjutning i Florida

Obama försökte strama åt vapenlagarna under sitt sista år som president, men misslyckades. Stödet för striktare vapenlagar är svagt i kongressen, och särskilt hos republikanska kongressledamöter. Vapenlobbyn NRA är mycket framgångsrik i sin kampanj och det mesta pekar på att den trenden kommer att fortsätta.



President Trump har twittrat sitt stöd till offrens familjer och beklagat det som hänt. Under valrörelsen var han tydlig med att han kommer att försvara rätten att bära vapen, och han har inte ändrat den inställningen som president.



Vapendebatten är enormt polariserad och politiserad i USA. Efter varje större masskjutning brukar vapenmotståndarna resa krav på skärpta vapenlagar. Men de som förespråkar rätten att bära vapen brukar tvärtom hävda att det vore säkrare om till exempel skolpersonal fick vara beväpnade, så att de kunde skjuta tillbaka mot förövare.



Vapenförespråkarna hänvisar framförallt till konstitutionen och det så kallade andra tillägget, the second amendment. De menar att författningstillägget ger alla amerikaner rätt att bära vapen. Det är också en djupt ideologisk fråga för många amerikaner, som handlar om synen på staten och överheten.



Många vapenförespråkare som jag har träffat säger att de inte kan lita på att polisen eller någon annan instans skyddar dem, att det är upp till varje amerikan att kunna skydda sig själv och sin familj. De brukar också argumentera för att det inte är vapnen i sig som är farliga, utan faran består i människor med onda avsikter.



"Det enda som kan stoppa en ond person med vapen, är en god person med vapen", är ett återkommande argument från vapenlobbyn NRA.