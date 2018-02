Ryska flaggor på arenorna – trots IOK:s beslut

Den ryska hejaklacken eldar taktfast på sitt herrhockeylandslag i OS-turneringen. Alla supportrar är klädda i rött, vitt och blått. En del har specialdesignade mössor med patriotiska budskap på, och de ryska flaggorna är många.

– Jag ser ryska flaggor runt om på arenorna, det är bra för oss, säger supportern Sergei och ler.

Att det står OAR, och inte Ryssland, på resultattavlan tycks han inte ge mycket för. OAR står för Olympic Athletes of Russia - olympiska idrottare från Ryssland - och är det neutrala namn som Internationella Olympiska kommittén, IOK, bestämt att de nästan 170 ryska deltagarna ska tävla under. De tävlar även under en neutral flagga.

Bakgrunden är skandalen där det avslöjades rysk statskontrollerad dopning i samband med Sotji-OS för fyra år sedan.

Ryssland har förnekat anklagelserna, men IOK valde att stänga av den ryska olympiska kommittén, och därmed Ryssland, från att delta i OS. Däremot fick ett stort antal ryska idrottare som uppfyllde olika, inte helt offentliggjorda, kriterier tillåtelse att ställa upp.

Beslutet fått en del omdiskuterade konsekvenser. De ryska tävlande får till exempel inte offentligt kritisera IOK:s beslut och den ryska hockeystjärnan Ilja Kovaltjuk säger att han är noga med att den ryska flaggan inte syns i bild när någon supporter vill ta en selfie med honom, eftersom han är rädd att det bryter mot överenskommelsen.

IOK:s åtgärder har också blivit storpolitik. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov anklagade häromdagen USA för att ligga bakom IOK:s avstängningsbeslut. Han sa att amerikanerna på detta sätt vill försöka behålla sin plats som världsledande sportnation.

IOK försvarar beslutet och menar att det är ett bra sätt att straffa de skyldiga och ändå låta de ryska idrottare som är rena få vara med och tävla i OS.

Kritiker, bland annat journalister och supportrar, menar att det för många som får tävla under neutral flagg och att det blir en poänglös halvmesyr. De ser ändå Ryssland som en deltagande nation.

Men frågan om det är rätt av IOK att straffa landet är känslig – även för supportern Sergei.

– Det där vill jag inte prata om, säger han och avslutar intervjun tvärt.