Ryssland reagerar på åtalet: Absurt

– Amerikaner är ett känslosamt folk, de ser det de vill se. Jag har stor respekt för dem och är inte upprörd alls att jag finns med på listan över åtalade, kommenterar Jevgenij Prigozjin, som är en av de 13 åtalade ryssarna.

Prigozjin är den ende som är välkänd i Ryssland. Han brukar kallas för Putins chefskock, eftersom hans restaurang och cateringbolag anlitats till flera av Kremls stora tillställningar.

Hans lyxrestaurang i St Petersburg på en båt ordnade för flera år sedan en middag för Vladimir Putin och franske Jacques Chirac. Då agerade kocken också servitör.

Efter det fick han flera lukrativa kontrakt. Han skötte all catering under G20-mötet 2013. Under några år skötte han mat till armén, men det stoppade nuvarande försvarsministern och Prigozjins förmögenhet minskade något.

Hans cateringbolag Concord har kontrakt på skolmaten i Moskva i dag. Men det är hans inblandning i den välkända trollfabriken, som satt honom på åtalslistan. Och han har redan inreseförbud till USA för sin inblandning i kriget i Ukraina.

Utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova kallar åtalet absurt på sin facebooksida:

"13 personer inblandade i amerikanska valen?! 13 mot en underrättelsetjänst med miljarder i sin budget? Absurt ! "