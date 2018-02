Vittnesmål: HM-förpackningar görs av kinesiska fångar

Vittnesmål från ett fängelse i Shanghai pekar ut det svenska klädföretaget Hennes och Mauritz som ett av flera företag vars märke funnits på förpackningar som tillverkats av kinesiska fångar.

Det är den brittiska tidigare konsulten i Kina Peter Humphrey som vittnar om att fångar kan ha tillverkat förpackningar åt bland annat Hennes och Mauritz.



Humphrey var själv fängslad i 14 månader på en anstalt i Shanghai. Han beskriver för Financial Times hur fångarna kunde tjäna upp till omkring 150 kronor i månaden på att tillverka delar av förpackningar.



Bland annat HM:s varumärke syntes i produktionen, men också 3M:s, en stor tillverkare av bland annat tejp och mikrofilter, och C&A:s, ett annat internationellt klädföretag med bas i Nederländerna.



Humphrey, som befann sig i fängelset fram till 2015, berättar att fångarna som kom från länder utanför Kina kunde använda lönen till att köpa dagligvaror i fängelset då de inte hade släktingar eller vänner som kunde ge dem pengar. Arbete kunde också hjälpa till att förkorta strafftiden.



I närheten fanns en fängelseavdelning för enbart kinesiska fångar. Peter Humphrey, som även arbetat som journalist, skriver i Financial Times om hur han observerade hur fångarna morgon och kväll marscherade till en fabrik som tillverkade tyger och andra varor.



En talesperson för HM säger i dag via e-post att klädföretaget har tagit del av uppgifterna i Financial Times, men säger sig inte kunna bekräfta dem. HM ska ”hittills inte konfronterats med något som tyder på att ryktet skulle vara sant.”



I Kina är det allmänt känt sedan länge att fängelsevärlden används av företag för att producera billigt. Bland annat enklare pappersprodukter, gummistövlar, konstgjorda blommor och dekorationer hör till de produkter som andra fångar också har vittnat om att de har tillverkat.



Den tidigare fången och journalisten Peter Humphrey beskriver den systematiska produktionen i en lång och detaljerad redogörelse för sin tid i fängelset.

Enligt talespersonen för HM förbjuder företaget sina leverantörer att använda fångar som arbetskraft, och ett brott mot förbudet ska leda till att HM avslutar samarbetet med den aktuella leverantören.