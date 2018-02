Rättegång mot NMR-medlem skjuts upp

Mannen är åtalad för ohörsamhet mot ordningsmakt i samband med nazistdemonstrationen i Göteborg i september förra året.

Rättegången är den första mot en NMR anhängare efter den uppmärksammade demonstrationen.

Kammaråklagare Ulrika Åberg ville under dagens förhandling behandla ytterliga en brottsmisstanke om våldsamt motstånd i samband med en flygbladsutdelning i Göteborg i januari i år men på grund av att åtalet kom in sent begärde den anklagade NMR ledaren att förhandlingen ska skjutas upp.