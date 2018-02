Advokatsamfundet kritisk till slarvande asyljurister

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, är kritisk mot att så få av de som gör fel blir anmälda till Advokatsamfundet.

– Om Migrationsverket, medvetet eller omedvetet, underlåter att informera oss om brister i handläggningen från advokater så är det allvarligt. Detsamma gäller om domstolarna underlåter att berätta för oss att advokater inte kommer in i tid med överklagan till exempel, säger Anne Ramberg.



Det handlar om de fall där offentliga biträden, det vill säga advokater eller jurister, inte överklagar beslut om uppehållstillstånd för asylsökande i tid.

Om Migrationsverket säger nej till uppehållstillstånd kan beslutet överklagas till en migrationsdomstol. Och om Migrationsdomstolen sedan säger nej, så kan det överklagas till Migrationsöverdomstolen.

Men i 50 fall som Kaliber granskat så har asylsökande drabbats av att det offentliga biträdet inte lämnat in en sådan överklagan i tid.



– Det kan ju hända just det att klienten inte får sin sak prövad i nästa instans, säger Anne Ramberg.



Och konsekvensen blir då?

– Den yttersta konsekvensen kan vara att man då inte får asyl. Om man hade fått sin sak prövad i domstol så är det inte säkert att domstolen hade gjort en annan bedömning, men möjligheten att de hade gjort en annan bedömning gör att klienten ska aldrig behöva riskera en rättsförlust.



Om biträdena hade blivit anmälda till Advokatsamfundet hade de kunnat få varningar.



– Vi har inte till uppgift att ha tillsyn över advokater och offentliga biträden. Att överklaganden kommer in för sent kan ha många olika orsaker och vi gör egentligen ingen närmare prövning av varför ett överklagande kommer in för sent, säger Stefan Holgersson, lagman på Migrationsdomstolen i Stockholm.



På Migrationsverket säger rättschefen Fredrik Beijer att man nu ska upp en diskussion med Advokatsamfundet om hur man ska anmäla slarviga biträden. Och Magnus Bengtsson, som är ansvarig för asylprocessen på Migrationsverket, vill se en förändring.



– Ja, jag tänker att när det gäller att anmäla till Advokatsamfundet så måste vi titta på om vi kan bli bättre, säger han.