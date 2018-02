Starka reaktioner från Turkiet efter uppgifter om avtal mellan Damaskus och kurdiska milisen

Det har kommit uppgifter om att Turkiets president Erdogan i ett telefonsamtal med Rysslands president Putin har hotat Syrien med konsekvenser om en överenskommelse med kurderna finns på plats.



– Om regimen träder in i Afrin för att rensa bort PKK och PYD så finns det inga problem, sa Turkiets utrikesminister, Mevlut Cavusoglu under en presskonferens i Jordanien. Men om regimen kommer in för att försvara YPG så kan ingen stoppa Turkiet och dess soldater, sa han.



Det har gått en månad sen den Turkiska attacken, med stöd av väpnade grupper, mot det kurdkontrollerade området, Afrin inleddes. Från turkiskt håll anser man den kurdiska milisen YPG vara en terrororganisation med kopplingar till PKK. Syftet med attacken mot Afrin, som utrikesminister Cavusoglu upprepade under sin presskonferens i dag, är att ”rensa bort terrorister" därifrån.



I helgen uppgav företrädare för den kurdiska administrationen i norra Syrien att man nått en överenskommelse med Damaskus. Tidigare i dag uppgav även statlig syrisk tv att kurderna och Assad nått ett samförstånd kring Afrin och hur man ska stävja Turkiet med allierade grupper.

Detaljerna kring överenskommelsen är fortfarande okända men enligt uppgift ska pro-Assadstyrkor gå in i Afrin och placeras längs gränsen, mellan YPG och turkiska styrkor.

På så sätt skulle man försvara den kurdiska milisen - något som Turkiet alltså betraktar som oacceptabelt, enligt utrikesminister Cavusoglu.