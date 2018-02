WHO-chef vill ha hälsoarmé

– I slutet av året behöver vi en hälsoarméreserv om minst 50 000 personer som kan rycka ut på två till tre dagar, säger WHO, Världshälsoorganisationens generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebeyesus som nu suttit åtta månader på sin post.

Ett nytt misslyckande som det under ebolaepidemin i Västafrika för fyra år sedan måste undvikas. WHO väntade länge att utlysa ett internationellt nödläge och kalla in internationell hjälp till de drabbade länderna vars sjukvårdssystem vid det laget kollapsat av blödarfebern. Ebolautbrottet kostade minst 11 000 liv.

Exakt hur den nya hälsoarméreserven ska komplettera det system som redan finns som rycker ut till krigsdrabbade länder, vid epidemier och naturkatastrofer, är ännu oklart. Dagens akutmedicinska team (EMT) och beredskapsnätverk (GOARN) består både av offentliganställd vårdpersonal, hjälporganisationer som Röda korset och Läkare utan gränser och militära fältsjukhus. Hälsoarméreserven är tänkt att helt bekostas av de medlemsländer som tackar ja till appellen.

Svenska regeringen har ännu inte tagit ställning till om Sverige kan bidra till WHO:s föreslagna hälsoarméreserv, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett uttalande, men att man just nu bereder en utredning kring den svenska förmågan att delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser.

Folkhälsomyndigheten föreslår i utredningen att två expertgrupper av epidemiologer och mikrobiologer ska utses och Socialstyrelsen överväger att skapa ett katastrofmedicinskt insatsteam som kan sättas in både i Sverige och utomlands.

Den nye WHO-chefen får dagliga dragningar kring smittsamma sjukdomsutbrott i olika länder och har infört ett hälsosäkerhetsråd.

– Mardrömmen vore en ny influensapandemi som Spanska sjukan som krävde uppåt 100 miljoner liv. Min uppgift är att hålla världen säker, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebeyesus.