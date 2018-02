Akilov sympatiserade med Al-Qaida innan IS bildades

Under eftermiddagen svarade Rakhmat Akilov på frågor om sina extremistiska åsikter. Där svarade han att han hade sådana sympatier redan innan IS grundades. Den uppgiften har inte tidigare kommit fram i förhör, säger Ekots reporter Lotta Myhrén som följt rättegången.

När anslöt du till IS enligt din uppfattning? Frågar åklagare Hans Ihrman.

– Efter att den Islamiska staten blev till. Innan dess var jag en Al-Qaida-anhängare men när Islamiska staten skapades blev jag glad och i själen har jag redan gått med, svarar Rakhmat Akilov via sin tolk.

Han säger också att han inte haft några fysiska kontakter med någon anhängare från IS. All kontakt skedde via sociala medier och han har egentligen inte riktigt koll på vilka personer han haft kontakt med. Han säger dock själv att de tillhör IS.

Varför han valde just Drottninggatan en fredageftermiddag ska ha varit för att det var en plats med mycket turister vars hemländer var inblandade i aktioner mot IS.