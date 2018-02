Ingen rysk flagga under avslutningsceremonin

Den internationella olympiska kommittén, IOK:s, svenska styrelseledamot Gunilla Lindberg förklarar varför.

– Det beslutet vi fattade i december var att om allting går bra och om man sköter sig så fanns det möjlighet att tåga in under rysk flagg. Vi tyckte inte att man skött sig hundraprocentigt, det är framförallt de två dopingfallen som kommit in, säger Gunilla Lindberg.

Hur ser du på framtiden mellan IOK och Rysslands olympiska kommitté?

– Man måste ju bygga upp någonting nytt. Det var ett ganska hårt straff att inte få tävla under sin egen flagga. Och Rysslands olympiska kommitté har ju varit avstängd så de har inte haft några representanter här. Förhoppningsvis så tar man tag i alla dessa frågor och hoppas att vi får ett normalt ryskt deltagande i Tokyo, säger Gunilla Lindberg.