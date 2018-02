Snön stoppar flyg på Arlanda

Snöandet har gjort att flera avgångar från Arlanda ställts in under måndagsmorgonen. Avgångar till bland annat Göteborg, Ronneby, Åre Östersund, Sundsvall, Umeå, Tallinn, Warszawa, och Düsseldorf har ställts in. Dessutom pågår underhållsarbete på en av startbanorna vilket förvärrar situationen.

Störningarna under morgonen kommer att orsaka följdförseningar under dagen. I nuläget är det oklart när flygtrafiken kan komma igång som vanligt igen.

Inte bara trafikläget i luften har varit oroligt vid Arlandatrakten på måndagsmorgonen. På E4 Uppsalavägen vid Häggvik mot Arlanda har mellan 30 och 40 bilar varit inblandade i en masskrock. Det råder totalstopp på platsen, och de som kan uppmanas att ta en annan färdväg.