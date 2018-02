Risk för fortsatt snökaos

Det har varit kraftigt snöfall under natten utmed hela ostkusten och snöfallet förväntas fortsätta under dagen. Och SMHI har utfärdat klass 1-varningar från Stockholms län ned till Kalmar.

I Södermanland och Stockholms län kan snöbyarna bli kraftiga och ge 5 till 10 centimeter, lokalt mer, och det finns risk för drivbildning.

– Det är ordentliga utmaningar mellan Bleking upp till Stockholm och i viss mån i Gävleborg. Det har framförallt på grund av kombinationen hårda vindstötar och kraftigt snöande, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Det väntas svårigheter på mindre vägar utmed ostkusten. Men trafiken flyter än så länge bra på de större vägarna.

– Grejen är det att efter man har plogat så yr det igen strax efter, det tar inte många minuter innan det bildas drivor, speciellt på de mindre vägarna, säger Bengt Olsson.

Värst drabbat är södra Östergötland och Kalmar. På Öland har busstrafiken ställts in och tågtrafiken mellan Linköping och Kalmar, samt Linköping och Västervik är inställd sedan i går kväll.

Arlanda drabbades av snön under gårdagen, vilket resulterade i flera förseningar och inställda flyg. Nu på morgonen uppger Swedavia, att flygtrafiken förväntas flyta på bra under dagen, men att det kan bli mindre förseningar.

SMHI uppger att det kraftiga snöfallet kommer att fortsätta utmed ostkusten, samt väster om Vänern och Vättern, men att det är svårt att säga exakt vilka områden som kommer att få de största snömängderna.

– Snöbyarna kommer fortsätta under dagen och vi får räkna med att det fortsätter att vara en del snöbyar i samma områden även längre in under veckan. Men när vi kommer in mot veckoslutet och helgen så ser det ut som att det kan bli en lättnad i snöfallet, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.