Ny regering i Sydafrika

– Det här är ett väldigt starkt lag som jag vet ska ta oss framåt, sa Sydafrikas president idag efter att han sent i går kväll presenterat sin nya regering. Men det är också en regering där presidenten tvingats till tydliga kompromisser med starka falanger inom regeringspartiet ANC som är lojala med hans föregångare, den kontroversielle och korruptionsmisstänkte Jacob Zuma.

Ett sådant namn är David Mabuza, som presidenten utsåg till vicepresident. En person lojal med Zuma och själv misstänkt för grov korruption i sin roll som premiärminister i delstaten Mpumalanga. Ramaphosa har också lyft in sin motståndare i kampen om ordförandeposten för ANC, Nkosazana Dlamini-Zuma in i själva presidentstaben, hon är Jacob Zumas före detta fru och anses stå förra presidenten nära.

Båda är namn han sannolikt inte ville ha i sin regering, men tvingats till för att hålla ihop ett djupt splittrat regeringsparti.

Men i övrigt levererade Cyril Ramaphosa i stort sett på sitt löfte om nystart, och namn obefläckade av sin föregångares skandalomsusade och korruptionsanfrätta år vid makten. Tio ministrar ur Zumas regering fick sparken, och Ramaphosa lyfte bland annat istället in personer som Jacob Zuma nyligen gjort sig av mig under uppmärksammade former.

En är Nhlanhla Nene som Zuma sparkade som finansminister utan förklaring 2015, som nu är tillbaka på samma post. En annan är Pravin Gordhan, vars kamp mot korruption antas ligga bakom att även han sparkats som finansminister av Zuma. Nu tillbaka som näringsminister.

Sydafrikas nya regering har ungefär ett år på sig att leverera mot högt ställda förhoppningar på det ekonomiska området, innan landet går till nationella val våren 2019.