Rejält kallt under natten

Vad gäller trafiken i de regionerna består det största hotet av drivbildning och snörök.

– Det beror på båsten och att snön som fallit är puderlätt på sina ställen, säger SMHI:s meterolog Niklas Einevik.

Det är de sydöstra delarna av landet som är värst drabbade av det kraftiga snöovädret. Privatpersoner uppmanas av både SMHI, Trafikverket och Räddningstjänsten att följa väderrapporteringen noga och att undvika att köra bil i de drabbade områdena om det inte är absolut nödvändigt.

Hur ser vägarna ut just nu?

– På vissa vägar i Skåne är det väldigt besvärligt. Där är det mycket besvärligt väglag, Beisi Sundin som är presskommunikatör på Trafikverket.

Tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn i Skåne har varit inställd under hela dagen och väntas kunna återupptas tidigast fredag morgon. Många regionbussar är inställda. Vissa avgångar är inställda mellan Malmö Central och Ystad. Skånetrafiken bedriver förnärvarande ingen färdtjänst i Österlen.

Även på flera håll i Östergötland och Småland är tåg inställda, bland annat linjen mellan Linköping och Kalmar.

Däremot är störningarna i flygtrafiken begränsade. På Arlanda har en handfull flygavgångar ställts in under kvällen, bland annat till Amsterdam och Bryssel. På Landvetter i Göteborg endast förseningar. Malmö Airport har ställt in ett plan, Bromma likaså och förseningarna uppges vara begränsade.

Men det är fortfarande stor skillnad på hur mycket snö som fallet på de olika platserna i landet.

Ett kraftigt snöoväder slår sedan några timmar in mot Västervik och dess skärgård. Snökanonen har sitt centrum strax norr om Västervik och väntas ligga kvar under natten med varierande styrka.

Kallast blir det i norra Dalarna och i Härjedalen. Där kan temperaturen sjunka ner till -30 under natten. Även på andra ställen kan temperaturen lokalt sjunka till liknande nivåer.

Längst norrut i nordligaste Lappland är det däremot milt och temperaturen börjar närma sig noll.