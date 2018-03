Nära tusen larmsamtal i timmen under dådet på Drottninggatan

SOS Alarm fick in uppemot 1 000 samtal i timmen efter dådet på Drottninggatan i april förra året. Ungefär dubbelt så många samtal som en vanlig fredagseftermiddag.

Dådet skedde 14.53, men de flesta samtalen till SOS Alarm kom in mellan klockan 16.00 och 17.00. Då registrerades 859 besvarade anrop, samt därtill en mindre andel ej besvarade samtal. Det framgår när bolaget idag presenterar statistik över nödnumret 112 för 2017.

– Vi hade väldigt, väldigt höga volymer av telefontrafik, med samtal längs hela Drottninggatan, säger Kenny Lorentzon, Chef Krisberedskap vid SOS Alarm.

– En stor utmaning för oss var alla rykten som fanns i omlopp.

Enligt SOS Alarm kan det handla om att när mobilnätet inte fungerade var det många personer som ringde 112 för att få information.

Bolaget konstaterar att de hanterade händelsen utan brister, och att det funkade bra i ett initialt skede att få igång alla aktörer. Men att verksamheten haft en väsentlig lägre förmåga att hantera händelsen om den inträffat utanför kontorstid.

Flest 112-samtal förra året kom in i samband med att Hesa Fredrik felaktigt gick igång över Stockholm 9 juli. Då kom 2 000 samtal in under en timme.