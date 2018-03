Regeringen utreder nätläkarna

– Ja, det gör jag. Till exempel har det höjts röster om att det är olämpligt att skriva ut antibiotika utan att man har gjort en fysisk undersökning, det är något som görs i dag, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi är väldigt noga i Sverige om att hålla nere antiobiotikaanvändningen på grund av resistens. Då vill vi inte ha nya system inom vårdmarknaden som till exempel gör att den här användningen ökar.

Du går in på nätet och beskriver dina symptom, en läkare ger dig diagnosen och skriver ut medicinen. Ni träffas aldrig fysiskt, du behöver inte åka till mottagningen och läkaren behöver inte komma hem till dig. Allt sker via nätet. Läkaren skickar sedan räkningen till staten.



Det låter problemfritt, men regeringen ser alltså risker. Får patienterna vård efter behov? Går all vård att skötas via nätet?



Nu får socialstyrelsen i uppdrag att utreda dessa frågor samt undersöka vilka som använder tjänsterna idag.

En annan pågående utredning, Ordning och reda i vården, får som extra uppdrag att föreslå spelreglerna för framtiden.



I centrum står principen om att vården ska ges efter behov, säger Annika Strandhäll.



– Läkarens kompetens och resurser ska naturligtvis gå till de patienter som har störst behov. Vi måste säkerställa att detta fungerar även med nätläkartjänster, säger hon.