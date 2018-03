Mildare väder att vänta – kan bli halt på gatorna

Längst i norr har ett snöområde börjat röra sig in under natten till idag, där det kan komma omkring fem centimeter snö.



I södra Sverige, framförallt i de sydöstra delarna av Götaland, har det kommit enstaka snöbyar under natten som lokalt har haft inslag av regn.



Detta väntas fortsätta även under dagen, men det rör sig inte om några stora snömängder, enligt Marie Staerk, meterolog på SMHI:

– Vi har ju fortsatt lite snöbyar som kan beröra det här området under dagen, men det är inte alls lika intensivt som det var tidigare under veckan, utan det är bara lätt snöfall som väntas av och till under dagen, i samband med snöbyar som passerar.

Och det kan vara inslag av regn i de här snöbyarna.

Hur påverkar det här underkylda regnet till exempel trafiken?

– Det är svårt att säga, det är väldigt små mängder som har kommit så det är svårt att säga än så länge om det har påverkat trafiken eller inte, men är man ute och kör så ska man ju vara observant på att det skulle kunna bli halt, säger Marie Staerk på SMHI.

Även delar av Gävleborgs län och kuststräckor kommer beröras av snöbyar under lördagen. Framåt kvällen och under natten till söndag rör sig ett snöfallsområde in över södra Norrland och Dalarna. Där kan det komma omkring fem till tio centimeter snö och temperaturerna väntas ligga på omkring 15 minusgrader, enligt Marie Staerk på SMHI.