Första mötet med Nordkoreas diktator

Resan till Nordkorea kallades historisk redan innan mötet med diktatorn. Inte på över tio år har så högt uppsatta regeringsföreträdare från Syd korsat 38e breddgraden, till grannen i norr.

10-mannadelegationen fick träffa Kim Jong Un under en middagsbjudning, kort efter att de landat i Pyongyang. Med på mötet var bland andra den sydkoreanska presidentens säkerhetsrådgivare och landets underrättelsechef.



Dagens genombrott är en fortsättning på tövädret under vinter-OS i sydkoreanska Pyongchang, dit den 32-årige nordkoreanske ledaren skickade sin syster. Det var i sin tur första gången som en medlem av den nordkoreanska familjedynastin satt sin fot i Sydkorea.



Sydkoreas president Moon Jae In vill använda värmen från den olympiska elden för att få Nordkorea och USA att närma sig varandra, för att på så sätt minska spänningen på den koreanska halvön. Delegationen som nu är i Nord ska sedan vidare till Washington för att avlägga rapport.

Men det finns gott om snubbeltrådar för en sådan utveckling. President Trump har krävt att Nordkorea skrotar sina kärnvapenambitioner först. Det är lika osannolikt som att be världshaven torrlägga sig skrev en nordkoreansk tidning.

Det har bara gått någon månad sedan USA och Nordkorea tycktes försöka bräcka varandra i personliga förolämpningar och bloddrypande hot och lika snabbt som läget nu tycks ha ljusnat, lika snabbt kan det blåsa upp till storm igen.

I början av april ska Sydkorea och USA hålla militärövningar tillsammans, det är årliga militärövningar som brukar provocera Nord, i år sköts de upp för att inte krocka med just vinter-OS.