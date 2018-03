Forskare ser ökat IS-hot

– IS har inte besegrats fysiskt, deras kalifat och definition av kalifatet har krackelerat, men ideologin lever kvar väldigt starkt, säger forskaren Michael Krona som sedan flera år ägnar flera timmar per dag åt att följa hur IS och organisationens anhängare kommunicerar via grupper på internet.

– Stödet i övriga världen har accelererat, nätet blir ju som en katalysator så att det stödet sprids och ökar hela tiden, säger han.

Det finns tiotusentals anhängare till IS över hela världen och de håller kontakt via nätet, diskussionen är både ideologisk, religiös och praktisk, alltså i konsten att utföra terrordåd.

Forskaren Michael Krona följer diskussionen i sådana grupper dagligen, sedan flera år tillbaka, och pekar på organisationens förmåga att utnyttja även sina bakslag ideologiskt.

– Numera är det så att IS från den centrala ledningen har börjat berätta i sin propaganda om det nostalgiska kalifatet, som de skapade men som väst och andra supermakter nu har förstört för dem. Då behövs det en hämnd för detta, säger Michael Krona.

– IS är så skickliga att de ändrar sina berättelser hela tiden för att styra sitt budskap på ett sätt som passar deras målgrupp, och den målgruppen finner de just väldigt mycket på nätet.

Michael Krona vill bidra till mer kunskap om den här processen och just nu finns ett unikt tillfälle.

– Egentligen behöver vi intervjua personer som har blivit radikaliserade. Därför är Akilov-rättegången egentligen unik, när det sitter en människa och berättar om sina upplevelser. Oftast dör ju de som genomför sådana här attacker, det vill ju IS att de ska göra och ta sitt liv.

– Men här sitter han och berättar, och vi behöver mer sådana berättelser från människor som varit en del av detta, för att få en förståelse för den roll som propaganda och nätet spelar i radikaliseringen, säger forskaren Michael Krona.