Sista livstecknet från Kim Wall var ett sms

När rättegången i Köpenhamns byrett drog igång under torsdagen var det inför ett stort medieuppbåd.

Redan under förmiddagen kom det fram uppgifter som tidigare inte varit kända. Bland annat har blodspår från Kim Wall hittats i Madsens ansikte. Han ska också ha haft färska riv- och skrapmärken på armarna.

Under rättegången framkom det också att Kim Wall skickat sms till sin pojkvän precis i början av färden.

– En skämtsam ton skulle jag säga, men det lyder "Im still alive by the way" det framstår som otroligt otäckt i efterhand, säger Matias Rankinen, reporter på P4 Malmöhus, på plats på rättegången.