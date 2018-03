Kontroversiellt: Saudiarabiens kronprins besöker Storbritannien

Det är fler poliser än vanligt på gatorna i London och helikoptrar surrar i luften. Runt om här i London har reklamskyltar med Mohammed bin Salmans ansikte på och budskap om att han bringar förändring till Saudiarabien. Små lastbilar med reklamtexter på kör också omkring i staden.



I går träffade Mohammed bin Salman Drottning Elizabeth och i dag ska han ha möten med premiärminister Theresa May och den brittiske försvarsministern bland andra.



Storbritannien är en viktig militär partner för Saudiarabien som använder brittiska flygplan i kriget i Jemen. Kronprinsen ska också få sitta med och diskutera säkerhetsfrågor med brittiska underrättelesmyndigheter under sitt besök.

Theresa May får hård kritik för att hon bjuder in den saudiske prinsen. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn tycker att May ska kräva ett omedelbart eldupphör i Jemen och att Storbritannien ska strypa sin vapenexport till Saudiarabien.

Premiärministern försvarar vapenexporten och säger att den brittiska regeringen har uppmanat Saudiarabien att utreda alla misstankar om eventuella krigsbrott i Jemen.

En annan viktig fråga som kommer diskuteras under besöket är en eventuell börsnotering av det statliga oljebolaget Saudi Aramco. Londonbörsen vill gärna att bolaget ska noteras här.